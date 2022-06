Covid | 62 704 nuovi casi e 62 morti nelle ultime 24 ore

(Di martedì 21 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 62.704 idi Coronavirus in Italia (ieri 16.571) a fronte di 292.345 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute.24 ore sono stati 62 i decessi (ieri 59), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 167.842. Con quelli di oggi diventano 17.959.329 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 599.930 (+25.281), 594.921 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.803 (+218), 206 (-3) in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono complessivamente da inizio pandemia 17.191.557 con un incremento di 37.921 unità24 ore. La regione con il maggior numero diè la ...

Da oggi con 62.casi contro i 16.571 di ieri, che sono comunque ben 23mila in più di quelli registrati sette ... appena tre più di ieri In Piemonte oggi salgono da 801 a 3.105 i nuovi casi di, ...I nuovi casi diagnosticati ufficialmente sono stati 62.tra i 292.345 tamponi processati, di cui ...di tendenza riguardo il saldo ingressi - uscite dai reparti di area medica con 218 pazienti...Purtroppo, si registrano 3 decessi, tutti in provincia di Ferrara: due donne di 64 e 93 anni e un uomo di 86 anni. Ferrara Sono 3.455 i nuovi casi di covid in Emilia-Romagna, su un totale di… Leggi ...I nuovi casi sono 62.704. I decessi sono 62, portando il totale a 167.738. I tamponi sono 292.345, per un tasso di positività del 21,4%, in rialzo rispetto al 20,9% di ieri. I ricoverati sono 4.803 (+ ...