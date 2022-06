Covid-19, Biden lancia campagna vaccinazione per bimbi under 5 (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente americano Joe Biden e la first lady Jill Biden visiteranno, martedì pomeriggio, una clinica pediatrica di Washington per inaugurare la campagna di vaccinazione contro il Covid per bambini dai 5 anni ai 6 mesi. Il presidente terrà un discorso alle 21.45 italiane.A partire da oggi oltre 19 milioni di bambini potranno ricevere la loro due dosi di vaccino Pfizer-BioNTech e Moderna. La Food and Drug Administration ha autorizzato Pfizer per bambini dai 4 anni ai sei mesi, mentre per Moderna l'autorizzazione è dai 5 anni ai 6 mesi. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente americano Joee la first lady Jillvisiteranno, martedì pomeriggio, una clinica pediatrica di Washington per inaugurare ladicontro ilper bambini dai 5 anni ai 6 mesi. Il presidente terrà un discorso alle 21.45 italiane.A partire da oggi oltre 19 milioni di bambini potranno ricevere la loro due dosi di vaccino Pfizer-BioNTech e Moderna. La Food and Drug Administration ha autorizzato Pfizer per bambini dai 4 anni ai sei mesi, mentre per Moderna l'autorizzazione è dai 5 anni ai 6 mesi.

Pubblicità

greenpassnews : Il GOP deve avviare un procedimento di impeachment contro questi 7 funzionari di Biden a partire da gennaio 2023 (V… - greenpassnews : Il presidente messicano incontra Joe Biden e propone l'unione dell'emisfero occidentale proprio come l'UE -… - ArticoloZero : #Lituania #NATO #Ucraina #Russia Se avete un Dio pregate che Biden venga ridimensionato alle… - IlZebraapois : '(ANSA)-WASHINGTON, 20 GIU-Il presidente Joe Biden e la first lady Jill,si recheranno nelle prossime ore in visita… - greenpassnews : Il presidente Trump trolla Joe Biden per la caduta della bicicletta (VIDEO) - -