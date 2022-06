“Così è meglio”. Lory Del Santo e Marco Cucolo, colpo di scena all’Isola dei famosi (Di martedì 21 giugno 2022) Lory Del Santo Marco Cucolo, finalmente l’incontro tanto atteso nello studio dell’Isola dei famosi. Insieme da 9 anni e partiti come coppia di naufraghi per l’Honduras, sono poi stati divisi come tutti gli altri concorrenti e negli ultimi giorni di permanenza al reality di lei si è abbattuta una crisi. E infatti la scorsa settimana Lory Del Santo ha messo in stand by la sua storia con Marco Cucolo. In diretta, in collegamento con lui ancora dall’altra parte del mondo dopo essere stato costretto al ritiro, l’attrice e regista ha accusato il fidanzato di non averla difesa “mentre un branco di lupi la stava attaccando”. Quindi gli ha detto di tornare a casa di sua madre e di pensare al suo comportamento. Lory ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022)Del, finalmente l’incontro tanto atteso nello studio dell’Isola dei. Insieme da 9 anni e partiti come coppia di naufraghi per l’Honduras, sono poi stati divisi come tutti gli altri concorrenti e negli ultimi giorni di permanenza al reality di lei si è abbattuta una crisi. E infatti la scorsa settimanaDelha messo in stand by la sua storia con. In diretta, in collegamento con lui ancora dall’altra parte del mondo dopo essere stato costretto al ritiro, l’attrice e regista ha accusato il fidanzato di non averla difesa “mentre un branco di lupi la stava attaccando”. Quindi gli ha detto di tornare a casa di sua madre e di pensare al suo comportamento....

