Cosa è diventato oggi il Covid | l' evoluzione che ribalta il quadro | cosa ci accadrà in estate

(Di martedì 21 giugno 2022) «È improbabile che il virus muti riacquistando una maggiore capacità di ledere. Non gli conviene, anche per lui è meglio rimanere un addizionale. È una buona notizia perché non dobbiamo preoccuparci troppo, nemmeno delle nuove varianti». Giovanni Di Perri è un signore sulla sessantina che ha una pazienza infinita. Te le spiega con grande chiarezza, le cose. È il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, Di Perri. Il sars-cov-2 e i suoi effetti, lui, li ha studiati sul campo. «Adesso ha senso fare la distinzione tra chi è morto die chi è morto col», continua, la voce disponibile e precisa, perché in medicina si fa così. L'approssimazione serve a niente: «Io al momento ho nove pazienti. A tutti ho fatto la tac polmonare perché se c'è anche solo un sospetto bisogna agire in fretta. Lo sa ...