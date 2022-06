Corsport: Maldini dovrà sempre passare per Gazidis. Al Milan resta la politica dei piccoli passi (Di martedì 21 giugno 2022) Il Corriere dello Sport è esplicito almeno quanto Il Giornale: Un rinnovo che non cancella dubbi e perplessità. Tutto lascia credere che questa settimana, infatti, arriveranno le firme di Maldini e Massara. (…) Non si può dire, però, che dentro il Diavolo sia tornato il sereno. Il quotidiano ricorda la richiesta di un confronto da parte di Maldini. Il confronto c’è stato ma è risultato insoddisfacente per il direttore tecnico. Le richieste del dirigente non sarebbero state accolte nella loro completezza. Insomma, si andrà avanti insieme, per il bene del Milan, ma con equilibri che dovranno essere ritrovati. A cominciare dai rapporti con Gazidis che come si è intuito, sono parte dei problemi. Maldini, infatti, dopo la conquista dello scudetto, si aspettava che gli venisse riconosciuta maggiore ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) Il Corriere dello Sport è esplicito almeno quanto Il Giornale: Un rinnovo che non cancella dubbi e perplessità. Tutto lascia credere che questa settimana, infatti, arriveranno le firme die Massara. (…) Non si può dire, però, che dentro il Diavolo sia tornato il sereno. Il quotidiano ricorda la richiesta di un confronto da parte di. Il confronto c’è stato ma è risultato insoddisfacente per il direttore tecnico. Le richieste del dirigente non sarebbero state accolte nella loro completezza. Insomma, si andrà avanti insieme, per il bene del, ma con equilibri che dovranno essere ritrovati. A cominciare dai rapporti conche come si è intuito, sono parte dei problemi., infatti, dopo la conquista dello scudetto, si aspettava che gli venisse riconosciuta maggiore ...

