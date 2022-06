Corrmezz | l’unica richiesta di Spalletti è Koulibaly Basteranno 5 milioni di ingaggio a convincerlo?

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 giugno 2022) Fin qui nessuno in Europa ha bussato alla porta del Napoli con i 40per. E quindi al momento il difensore senegalese resta a Napoli. Lo scrive Monica Scozzafava che sul Corriere del Mezzogiorno ricorda Tutti sono sostituibili, tranne. Lo ha ripetuto come un mantra, Luciano. Chiedendo di rinnovare il contratto al giocatore anche a costo di un significativo sacrificio economico. (…) De Laurentiis vuole assecondarevera esigenza dell’allenatore ma la politica di contenimento degli ingaggi impone comunque un limite.cinqueper convincere il giocatore a rinnovare? Al momento, quindi, resta a Napoli. Per ora senza rinnovo. Ildefiniscel’unico vero rebus del ...