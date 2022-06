Coronavirus, nuovi positivi in aumento in Italia: 62.074 casi e 62 decessi (Di martedì 21 giugno 2022) Sono 62.704 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.571. Le vittime sono 62 , in lieve aumento rispetto alle 59... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 giugno 2022) Sono 62.704 icontagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.571. Le vittime sono 62 , in lieverispetto alle 59...

