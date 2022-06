Coronavirus, balzo dei contagi: 62.704 in 24 ore. 62 i morti, il tasso di positività sale al 21,4% (Di martedì 21 giugno 2022) Il bollettino del 21 giugno 2022 Sono 62 i decessi da Coronavirus segnalati dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 59. I contagi hanno subito un incremento di 62.704 casi. Gli attualmente positivi raggiungono quota 599.930 nella giornata di oggi, contro i 574.649 di ieri. Sul fronte dei ricoveri c’è stato un aumento di 218 unità. La situazione negli ospedali Sono 4.803 i ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione sono 206, di questi 26 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. In 594.921 si trovano in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti è pari a 17.191.557. Tamponi e tasso di ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Il bollettino del 21 giugno 2022 Sono 62 i decessi dasegnalati dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 59. Ihanno subito un incremento di 62.704 casi. Gli attualmente positivi raggiungono quota 599.930 nella giornata di oggi, contro i 574.649 di ieri. Sul fronte dei ricoveri c’è stato un aumento di 218 unità. La situazione negli ospedali Sono 4.803 i ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione sono 206, di questi 26 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. In 594.921 si trovano in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti è pari a 17.191.557. Tamponi edi ...

