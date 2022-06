Consulcesi: “Svolta per ex specializzandi, verso rimborsi triplicati” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Sulla lunga vicenda dei rimborsi agli ex specializzandi di medicina “dal Governo è arrivato un segnale inequivocabile. Ora è importante portare avanti la battaglia nei Tribunali per ottenere i rimborsi che saranno triplicati per effetto della presa di posizione della Commissione europea sulla rivalutazione degli interessi monetari”. È il messaggio di Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, il network legale che da anni porta avanti con successo azioni collettive a favore dei medici ex specializzandi. “Questi ultimi, durante il percorso di formazione a cavallo degli anni ‘80 e ’90 – spiega una nota di Consulcesi – sono stati penalizzati dalla mancata e poi tardiva applicazione delle direttive Ue in materia da parte dello Stato italiano. Ma ora i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Sulla lunga vicenda deiagli exdi medicina “dal Governo è arrivato un segnale inequivocabile. Ora è importante portare avanti la battaglia nei Tribunali per ottenere iche sarannoper effetto della presa di posizione della Commissione europea sulla rivalutazione degli interessi monetari”. È il messaggio di Massimo Tortorella, presidente di, il network legale che da anni porta avanti con successo azioni collettive a favore dei medici ex. “Questi ultimi, durante il percorso di formazione a cavallo degli anni ‘80 e ’90 – spiega una nota di– sono stati penalizzati dalla mancata e poi tardiva applicazione delle direttive Ue in materia da parte dello Stato italiano. Ma ora i ...

