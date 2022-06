Congresso Sicupp | pediatri al centro della cultura vaccinale

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) - A pochi giorni dalla chiusura del nononazionaleSocietà italiana delle Cure primarieche (), tenutosi dal 9 all'11 giugno a Catania, il bilancio è positivo. I panel in programma hanno proposto confronti e aggiornamenti sulle tematiche che lo specialista ina deve affrontare nelle diverse fasi di crescita del bambino. Molti gli interventi in chiave preventiva, tra cui anche le vaccinazioni. “La pandemia ha influito molto sul piano organizzativo alla riduzione degli accessi ai centri vaccinali, insieme alla paura da partepopolazione di uscire di casa. Così molte famiglie non hanno vaccinato i bambini rimandando a momenti più adatti. Però la dispersione spesso non è possibile recuperarla”. Lo afferma Gaetano Bottaro, pediatra di ...