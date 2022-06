Come la Germania anche i Paesi Bassi rispondono alla crisi energetica con il carbone (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) - I Paesi Bassi si preparano ad un'eventuale emergenza energetica invernale, lanciando il nuovo piano di protezione e recupero del gas che consiste in una serie di misure per diversificare le proprie fonti e in concomitanza ridurre i consumi. Il piano prevede di revocare i limiti alla produzione termoelettrica a carbone dal 2022 al 2024 con effetto immediato. Ciò significa che le centrali già attive potranno nuovamente lavorare a pieno regime. Il governo ha assicurato che il conseguente aumento di CO2 verrà tamponato da misure di compensazione per rendere meno pesante l'impatto ambientale. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) - Isi preparano ad un'eventuale emergenzainvernale, lanciando il nuovo piano di protezione e recupero del gas che consiste in una serie di misure per diversificare le proprie fonti e in concomitanza ridurre i consumi. Il piano prevede di revocare i limitiproduzione termoelettrica adal 2022 al 2024 con effetto immediato. Ciò significa che le centrali già attive potranno nuovamente lavorare a pieno regime. Il governo ha assicurato che il conseguente aumento di CO2 verrà tamponato da misure di compensazione per rendere meno pesante l'impatto ambientale.

Pubblicità

ultimenotizie : Da oggi, 21 giugno, sul sito ufficiale del governo tedesco è disponibile una lista degli armamenti che la #Germania… - LocalPage3 : Come la Germania anche i Paesi Bassi rispondono alla crisi energetica con il carbone - grancetto : RT @IlZebraapois: ANSA) - BERLINO, 21 GIU - Sul sito ufficiale del governo tedesco è disponibile una lista degli armamenti che la Germania… - LorellaMaffei : Come in Italia Da oggi, 21 giugno, sul sito ufficiale del governo tedesco è disponibile una lista degli armamenti… - floxpollim0n : Comunque assurdo che qui in Germania tipo 120 e passa mila casi al giorni e 100 morti, però oh ora come nulla fosse… -