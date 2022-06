Come il calcio russo ha reagito alla guerra (Di martedì 21 giugno 2022) Mentre in Ucraina il calcio, per ovvie ragioni, è stato costretto a fermarsi subito dopo il 24 febbraio, in Russia si è continuato a giocare, (quasi) Come se nulla fosse. Lo Zenit, dall’impronta sempre più brasiliana, ha vinto il suo quarto titolo consecutivo nel disinteresse generale: nessuno tra i più importanti siti sportivi italiani ha riportato la notizia. Boicottato persino da portali Come Livescore, il campionato russo – che già prima della guerra non era un torneo particolarmente mediatico – rischia ora di rimanere sempre più isolato dal resto del mondo calcistico. Benché sia stato inevitabilmente falsato dalle sanzioni dei principali organi sportivi, tra squadre che hanno perso quasi tutti i giocatori stranieri che avevano in rosa e altre che si sono ritrovate senza obiettivi una volta che ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 21 giugno 2022) Mentre in Ucraina il, per ovvie ragioni, è stato costretto a fermarsi subito dopo il 24 febbraio, in Russia si è continuato a giocare, (quasi)se nulla fosse. Lo Zenit, dall’impronta sempre più brasiliana, ha vinto il suo quarto titolo consecutivo nel disinteresse generale: nessuno tra i più importanti siti sportivi italiani ha riportato la notizia. Boicottato persino da portaliLivescore, il campionato– che già prima dellanon era un torneo particolarmente mediatico – rischia ora di rimanere sempre più isolato dal resto del mondo calcistico. Benché sia stato inevitabilmente falsato dalle sanzioni dei principali organi sportivi, tra squadre che hanno perso quasi tutti i giocatori stranieri che avevano in rosa e altre che si sono ritrovate senza obiettivi una volta che ...

