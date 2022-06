Coca Cola Hbc Italia, oltre 130 mln di euro in economia circolare (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - Integrare la sostenibilità in ogni aspetto del business è l'impegno su cui si sono concentrati gli investimenti di Coca-Cola Hbc Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale: in Italia sono oltre 130 i milioni di euro impiegati negli ultimi anni in progetti d'innovazione industriale e di packaging per accelerare la transizione verso un'economia sempre più cirColare. È quanto emerge dal diciottesimo Rapporto di Sostenibilità dell'azienda dal titolo 'Da 100% rPet a net Zero', revisionato da Deloitte & Touche e redatto secondo i parametri di rendicontazione internazionale più avanzati del Gri Standards (Global Reporting ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - Integrare la sostenibilità in ogni aspetto del business è l'impegno su cui si sono concentrati gli investimenti diHbc, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio TheCompany sul territorio nazionale: insono130 i milioni diimpiegati negli ultimi anni in progetti d'innovazione industriale e di packaging per accelerare la transizione verso un'sempre più cirre. È quanto emerge dal diciottesimo Rapporto di Sostenibilità dell'azienda dal titolo 'Da 100% rPet a net Zero', revisionato da Deloitte & Touche e redatto secondo i parametri di rendicontazione internazionale più avanzati del Gri Standards (Global Reporting ...

Pubblicità

Engage_Magazine : Un'estate di musica per Coca-Cola con il Summer Festival e lo spot 'The Conductor' - lifestyleblogit : Coca Cola Hbc Italia, oltre 130 mln di euro in economia circolare - - TV7Benevento : Coca Cola Hbc Italia, oltre 130 mln di euro in economia circolare - - Amaaaaanu : @cazzaro4k @tatonissimo @CuocoFiorellino Si hanno la laurea ma mettilo i ghiaccio nella Coca-Cola strunz - FattoAlimentare : ??Il tappo resta attaccato alla bottiglia: ecco come #CocaCola anticipa una parte della normativa Sup Leggi qui ??… -