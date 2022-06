Città Aperta | “Rimandato affidamento a Gesesa e Mastella ragione di centro e successioni”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del coordinatore della segretaria diLorenzo Cicatiello e del capogruppo Angelo Miceli. “Ancora una volta Clementee la sua maggioranza sbattono contro il muro della realtà che inesorabilmente squarcia il velo di ipocrisia al racconto immaginifico propagandato urbi et orbi dal suo partito “Noi di”. La giornata di ieri, iniziata con il parere negativo dei revisori dei conti (in merito alla prosecuzione nella gestione del servizio idrico a), condita da fibrillazioni interne alla maggioranza di Palazzo Mosti, e conclusasi con il rinvio della seduta consiliare di oggi ad opera del Presidente Parente, non è altro che la rappresentazione risibile di una Amministrazione Comunale che ...