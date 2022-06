Ciriè | arrestati tre giovani accusati di lesioni personali durante risse a calcetto e nei bar

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 21 giugno 2022) Avevano partecipato a una rissauna partita die poi in un bar cittadino aggredendo con violenza due uomini e provocando gravi. Per questo i Carabinieri hanno notificato le misure cautelari a tredi, uno agli arresti e due con obbligo di dimora nel Comune. I pestaggi sarebbe avvenuti lo scorso marzouna partita amatoriale di, e avrebbe coinvolto tutti e tre gli indagati, e un secondo episodio ad aprile in un bar a cui ha preso parte solo ilagli arresti. L'articolo proviene da Nuova Società.