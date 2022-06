Cinema: Kevin Faige parla del futuro del Marvel Cinematic Universe (Di martedì 21 giugno 2022) Cinema, anticipazioni. Kevin Faige, presidente dei Marvel Studios, parla del futuro del Marvel Cinematic Universe tra Fase 4 e 5. Cinema, anticipazioni. Durante un’intervista dedicata a Thor: Love and Thunder a Total Film, Kevin Faige ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla direzione che il Marvel Cinematic Universe prenderà nel prossimo futuro. Ricordiamo che siamo quasi alla fine Leggi su 2anews (Di martedì 21 giugno 2022), anticipazioni., presidente deiStudios,deldeltictra Fase 4 e 5., anticipazioni. Durante un’intervista dedicata a Thor: Love and Thunder a Total Film,ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla direzione che ilticprenderà nel prossimo. Ricordiamo che siamo quasi alla fine

Pubblicità

POPCORNTVit : 'L'uomo dei sogni', qualche curiosità sul film con Kevin Costner - francobus100 : Kevin Spacey, l'attore sarà processato a piede libero in Gran Bretagna per abusi sessuali su tre uomini… - solocine : MeToo: Kevin Spacey in Gb sarà processato a piede libero - CinemApp_Cinema : Kevin Spacey sarà processato, dopo essere stato incriminato per aggressione sessuale nel Regno Unito… - solospettacolo : #MeToo: Kevin Spacey giovedì in tribunale a Londra -

L'uomo dei sogni, il vero scandalo dietro il film con Kevin Costner ilGiornale.it Kevin Feige ha fornito indizi su quale sarà la prossima saga dell’MCU Kevin Feige ha sicuramente già in mente quale sarà la prossima saga dei Marvel Studios che prenderà piede a partire dalla Fase 5 in poi. Kevin Feige sul futuro della Marvel dopo la Fase 4: "Abbiamo già seminato diversi indizi" Kevin Feige ha recentemente parlato del futuro del MCU, svelando di aver già seminato degli indizi nel corso dei prodotti usciti nel tempo. Kevin Feige ha sicuramente già in mente quale sarà la prossima saga dei Marvel Studios che prenderà piede a partire dalla Fase 5 in poi.Kevin Feige ha recentemente parlato del futuro del MCU, svelando di aver già seminato degli indizi nel corso dei prodotti usciti nel tempo.