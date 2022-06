Ciclismo, Leo Hayter guarda al professionismo nel 2023: “Tante opzioni, ci sto lavorando con il mio manager” (Di martedì 21 giugno 2022) Una vittoria strepitosa per Leo Hayter. Il britannico della Axegon Hagens Berman ha praticamente dominato il Giro d’Italia U23 2022, con una vittoria quasi leggendaria a Santa Caterina Valfurva distanziando enormemente i suoi avversari e poi gestendo il resto della corsa rosa con ben poche difficoltà. Il fratello di Ethan, ciclista della Ineos-Grenadiers, intervistato da Cyclingnews, ha parlato del suo successo: “Non avevo in mente di andarmene nella seconda tappa. Avevamo un uomo veloce per lo sprint ma nella salita prima è arrivata un’opportunità. I favoriti hanno attaccato, dopo un rallentamento ho capito che era l’attimo buono per andare. Ho attaccato senza pensare“. La sua annata fino a quel momento non era stata per nulla fortunata: “Il mio 2022 è stato un po’ difficile. Ho avuto per due volte il Covid e la seconda volta mi ha messo fuori gioco. Per un mese non ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Una vittoria strepitosa per Leo. Il britannico della Axegon Hagens Berman ha praticamente dominato il Giro d’Italia U23 2022, con una vittoria quasi leggendaria a Santa Caterina Valfurva distanziando enormemente i suoi avversari e poi gestendo il resto della corsa rosa con ben poche difficoltà. Il fratello di Ethan, ciclista della Ineos-Grenadiers, intervistato da Cyclingnews, ha parlato del suo successo: “Non avevo in mente di andarmene nella seconda tappa. Avevamo un uomo veloce per lo sprint ma nella salita prima è arrivata un’opportunità. I favoriti hanno attaccato, dopo un rallentamento ho capito che era l’attimo buono per andare. Ho attaccato senza pensare“. La sua annata fino a quel momento non era stata per nulla fortunata: “Il mio 2022 è stato un po’ difficile. Ho avuto per due volte il Covid e la seconda volta mi ha messo fuori gioco. Per un mese non ...

Pubblicità

cyclingoo : ?? Giro d’Italia Under 23, dopo la vittoria Leo Hayter sogna il professionismo: “Ho un sacco di opzioni e ci sto lav… - SpazioCiclismo : Dopo il trionfo al #giroditaliaU23 Leo Hayter cerca una squadra per passare professionista: 'Credo che sia il momen… - DALEX911 : Ciclismo, Leo Hayter vince il Giro d'Italia Giovani Under 23 - Sport - Altri Sport - - lavocedialba : Ciclismo: Leo Hayter vince il Giro d'Italia U23, Cuneo-Pinerolo a Romain Grégoire - Campioni_cn : Ciclismo: Leo Hayter vince il Giro d'Italia U23, Cuneo-Pinerolo a Romain Grégoire -