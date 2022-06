Ciclismo, Giochi del Mediterraneo: i convocati dell’Italia. Femminile con tante soluzioni di qualità, grande gioventù tra gli uomini (Di martedì 21 giugno 2022) I Giochi del Mediterraneo 2022 prenderanno il via sabato 25 giugno ad Orano, città dell’Algeria nordoccidentale. Tra le tantissime discipline della manifestazione, ci sarà anche il Ciclismo su strada, in programma il 30 giugno con le prove a cronometro ed il 2 luglio per quelle in linea. Nell’occasione, farà il suo debutto in ammiraglia il nuovo C.T. del settore Femminile Paolo Sangalli che ha selezionato un team di grande livello per le due prove. Le protagoniste della prova contro il tempo saranno Vittoria Guazzini ed Arianna Fidanza. A loro si aggiungeranno per la corsa in linea Maria Giulia Confalonieri, Eleonora Gasparrini, Barbara Guarischi e Ilaria Sanguineti. Una squadra di altissimo livello, con tante soluzioni diverse per poter puntare alla vittoria. ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Idel2022 prenderanno il via sabato 25 giugno ad Orano, città dell’Algeria nordoccidentale. Tra le tantissime discipline della manifestazione, ci sarà anche ilsu strada, in programma il 30 giugno con le prove a cronometro ed il 2 luglio per quelle in linea. Nell’occasione, farà il suo debutto in ammiraglia il nuovo C.T. del settorePaolo Sangalli che ha selezionato un team dilivello per le due prove. Le protagoniste della prova contro il tempo saranno Vittoria Guazzini ed Arianna Fidanza. A loro si aggiungeranno per la corsa in linea Maria Giulia Confalonieri, Eleonora Gasparrini, Barbara Guarischi e Ilaria Sanguineti. Una squadra di altissimo livello, condiverse per poter puntare alla vittoria. ...

