Ciclismo | Davide Piganzoli | “Ivan Basso crede tanto in me Al Giro d’Italia U23 c’erano corridori più forti”

A conclusione del Giro d'Italia Under23 abbiamo raggiunto telefonicamente Davide Piganzoli (decimo nella classifica generale della corsa, ndr) portacolori della EOLO-Kometa U23, il team di Basso e Contador, formazione che alla Corsa Rosa di categoria ha chiuso al secondo posto nella classifica a squadre. Davide è un ragazzo diretto e consapevole che per emergere tra i grandi serva il duro lavoro e molta dedizione. Classe 2002, Piganzoli è uno dei giovani italiani più promettenti del nostro movimento. Qual è il bilancio di questo Giro d'Italia Under23? "E' stato un Giro molto duro, lo abbiamo preparato bene ma abbiamo trovato gente più forte di noi, siamo però contenti del secondo posto nella classifica a squadre".

