Ci tagliano il gas? Pronto il piano del governo anti-emergenza

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 giugno 2022) Il prezzo delviaggia sull'ottovolante. Lievi discese e brusche risalite del mercato all'hub olandese di Amsterdam, che lo hanno portato a 126 euro al Megawattora (MWh). Di fronte a scenari imprevedibili, che la guerra in Ucraina ha reso più acuti, c'è attesa per le decisioni che verranno prese dal Comitato die monitoraggio delnaturale in programma tra poche ore. Sul tavolo la valutazione del passaggio dallo stato attuale di pre -allarme a quello di allarme. E, anche se il passaggio non ci sarà, non è comunque esclusa la possibilità di nuove misure. Da un lato infatti il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani grazie a una norma - diventata legge a fine aprile e contenuta in uno dei decreti Bollette - potrebbe decidere interventi straordinari in modo indipendente; cosa che, in ogni caso, supera il ...