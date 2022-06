Chiara Ferragni | il fiore tra i capelli è trend dell’estate 2022

(Di martedì 21 giugno 2022) Grazie a, l’estate si tinge di rosso. L’imprenditrice digitale, ospite della sfilata Dior Cruise 2023 in Spagna, ha lanciato unper l’estateche punta alla rivisitazione di un accessorio perdestinato a diventare must have.continua a dettare tendenza e per l’estate propone un accessorio must have che è piaciuto moltissimo ai suoi follower di Instagram. L’influencer cremonese si concede spesso una gita fuori porta e viaggi di lavoro, senza mai rinunciare al suo tocco glamour. E non si è smentita neanche questa volta, impegnata in un viaggio di lavoro in Spagna. Per l’occasione, l’imprenditrice digitale ha rivalorizzato un accessorio perdestinato ad essere un “mai più senza” ...

Mancano circa 8 mesi al Festival di Sanremo 2023, ma Amadeus, come ormai saprete, ha già giocato la sua carta vincente:sarà la co - conduttrice della prima e dell'ultima serata della kermesse canora. Tra chi grida allo scandalo e chi annuncia che non lo vedrà (come ogni anno), una grandissima fetta di ...'Non si molla un c***' E ancora, il marito dispiega che in questi giorni lui e l'Assessore alla cultura Tommaso Sacchi stanno lavorando per mettere in sicurezza la piazza: 'Abbiamo ...Chiara Ferragni prima donna di Sanremo 2023: a moglie di Fedez pubblica una foto e un commento annuncia: “Spoilerato il primo look”. “Spoilerato primo look di Sanremo“: è questo il commento che Carlo ...Selvaggia Lucarelli torna a pungere Fedez. Non una novità, visto che sono anni che la giornalista e il marito di Chiara Ferragni se le cantano e se le suonano senza sosta. Pochi giorni fa la firma di ...