Chiara Ferragni ha già vinto Sanremo 2023

(Di martedì 21 giugno 2022)è la prima co-conduttrice di. Affiancherà Amadeus il 7 e l’11 febbraio (Instagram @) Tutti la vogliono. E lei arriva ovunque, non deludendo mai le aspettative.è la prima co-conduttrice di. Affiancherà Amadeus nella serata iniziate della 73esima edizione del Festival, il 7 febbraio, e in quella finale, l’11. L’annuncio del conduttore Rai ha sorpreso tutti: «Ufficializziamo la più grande imprenditrice digitale a» ha detto Ama in diretta al Tg1. Ennesimo colpaccio del direttore artistico che ha già ricevuto il mandato e sta lavorando alla prossima edizione del Festival. Ma questa è anche la ciliegina sulla torta di una ...

Pubblicità

trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - IlContiAndrea : #Amadeus “Sto ascoltando già le canzoni dei Big e dei Giovani. Chiara Ferragni apre e chiude il Festival come co-conduttrice” #Sanremo2023 - MGiuliabiletta : RT @chipuosaperlo: Amadeus ha dovuto annunciare la presenza di Chiara Ferragni a giugno dell’anno prima per paura che Fedez gli bruciasse l… - SimonaCroisette : RT @HuertDeAuteuil: 20 giugno, 35 gradi all’ombra ma noi già proiettati a febbraio con la copertina sul divano a guardare Amadeus e Chiara… -

... se accompagna la fidanzata nei palazzi del potere, lascia a casa le borchie e si mette 'perbenino' con la giacchetta e che, per ritirare l'Ambrogino d'oro, sceglie un abito elegante ...E cosìsbarcherà a Sanremo, come conduttrice, e per ben due serate. Con annuncio di Amadeus al Tg delle 20. Piovono le critiche, ma in passato sono state convocate figure ben peggiori... ...Chiara Ferragni conduttrice di Sanremo 2023 che si terrà dal 7 all'11 febbraio del prossimo anno: le parole ufficiali di Amadeus ...L'annuncio è stato dato da Amadeus direttamente al TG1 delle 20: "Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il Festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023". Il Direttore Artistico del Fes ...