Chiara Ferragni coconduttrice al Festival di Sanremo 2023 | l’annuncio di Amadeus | quando ci sarà

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 giugno 2022) Diciamo la verità,era in odor dida anni. Prima era stato il marito, Fedez, a camminare sul palco dell’Ariston nel 2021: dopodiché, nell’edizione del 2022, il nome diera spuntato più volte come possibile presenza.aldi: presente la prima e l’ultima serata Nelalcipresente in due puntate: la prima e l’ultima, ovvero 7 e 11 febbraio.è arrivato durante l’edizione serale del Tg1 -come ormai è da tradizione e dove, dall’estate a febbraio, unpotrebbe irrompere nello studio in qualsiasi ...