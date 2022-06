Chiara Ferragni a Sanremo 2023: l’annuncio di Amadeus (Di martedì 21 giugno 2022) La prima chicca in anteprima riguardo al festival di Sanremo 2023. Ieri sera, al Tg1 delle 20, il conduttore Amadeus, già padrone di casa durante le ultime tre edizioni, si è riconfermato al timone dello show anche per l’anno prossimo. Infine, per chiudere in bellezza, ha annunciato anche il nome della co-conduttrice della prima ed ultima serata di Sanremo: Chiara Ferragni. “Aprirà e chiuderà il festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023», ha annunciato Amadeus a Giorgia Cardinaletti. «Sanremo è a febbraio – ha spiegato – ma grazie alla Rai, all’ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il regolamento è già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ... Leggi su zon (Di martedì 21 giugno 2022) La prima chicca in anteprima riguardo al festival di. Ieri sera, al Tg1 delle 20, il conduttore, già padrone di casa durante le ultime tre edizioni, si è riconfermato al timone dello show anche per l’anno prossimo. Infine, per chiudere in bellezza, ha annunciato anche il nome della co-conduttrice della prima ed ultima serata di. “Aprirà e chiuderà il festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio», ha annunciatoa Giorgia Cardinaletti. «è a febbraio – ha spiegato – ma grazie alla Rai, all’ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il regolamento è già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ...

