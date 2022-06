'Chi vuole sposare mia mamma?': da mercoledì su Tv8 arriva Caterina Balivo con un nuovo dating show (Di martedì 21 giugno 2022) Caterina Balivo arriva su TV8 alla conduzione di un nuovo programma di prima serata: sarà infatti al timone di 'Chi vuole sposare mia mamma?' , un inedito dating show in onda in prima visione assoluta ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022)su TV8 alla conduzione di unprogramma di prima serata: sarà infatti al timone di 'Chimia?' , un ineditoin onda in prima visione assoluta ...

