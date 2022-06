Chelsea: nuovo tesoretto per il mercato grazie a una cessione (Di martedì 21 giugno 2022) Il Chelsea potrebbe usufruire per la campagna acquisti anche dei soldi ricavati dalla possibile cessione di Armando Broja. L'attaccante... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Ilpotrebbe usufruire per la campagna acquisti anche dei soldi ricavati dalla possibiledi Armando Broja. L'attaccante...

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter, segnali incoraggianti per il ritorno di Romelu #Lukaku: i nerazzurri e il #Chelsea si incontreranno di nuo… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter: domani nuovo incontro con il Chelsea per #Lukaku. Potrebbe essere una giornata dec… - sportli26181512 : Chelsea: nuovo tesoretto per il mercato grazie a una cessione: Il Chelsea potrebbe usufruire per la campagna acquis… - Gunadi33197922 : RT @GuarroPas: #Inter, in settimana potrebbe esserci un nuovo incontro con #Antun per parlare di #Dybala. Ad oggi c’è distanza, ma c’era an… - Simplyciccio : RT @GuarroPas: #Inter, in settimana potrebbe esserci un nuovo incontro con #Antun per parlare di #Dybala. Ad oggi c’è distanza, ma c’era an… -