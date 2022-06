Chelsea, Armando Broja ha estimatori in Italia: Atalanta e Napoli alla finestra (Di martedì 21 giugno 2022) Il Napoli e l’Atalanta potrebbero avere lo stesso obiettivo di mercato per l’attacco. Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, infatti, i due club Italiani avrebbero messo gli occhi sul centravanti del Chelsea Armando Broja. I Blues avrebbero intenzione di fare cassa attraverso la cessione dell’albanese, sul quale c’è il forte interesse anche di Everton e West Ham. La richiesta del Chelsea è di circa 40 milioni e gli Hammers in questo momento sarebbero in vantaggio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Ile l’potrebbero avere lo stesso obiettivo di mercato per l’attacco. Stando a quanto riportato dstampa britannica, infatti, i due clubni avrebbero messo gli occhi sul centravanti del. I Blues avrebbero intenzione di fare cassa attraverso la cessione dell’albanese, sul quale c’è il forte interesse anche di Everton e West Ham. La richiesta delè di circa 40 milioni e gli Hammers in questo momento sarebbero in vantaggio. SportFace.

