Che succede se “parli in corsivo” la nuova tendenza che spopola tra i giovani gira su web | ecco di cosa si tratta VIDEO

Pubblicità

GiovaQuez : Per Tarquinio il fatto che il parlamento della Germania abbia democraticamente votato un piano di riarmo fa 'tremar… - NicolaPorro : A causa del #Superbonus migliaia di imprese sono in fallimento. E il “governo dei migliori” fa finta di nulla ???? - BearziCinzia66 : RT @itsmeback_: Spingono le auto elettriche ma non ti dicono che se succede un incidente sei nei guai. - cristinalattan2 : @matteosalvinimi @netanyahu Matte’ lo sai che succede quando fai gli auguri , nevvero?!? - DasingerMilson : RT @itsmeback_: Spingono le auto elettriche ma non ti dicono che se succede un incidente sei nei guai. -

Il Foglio

La Stampa aggiungeanche in Lombardia c'è molta preoccupazione. Confagricoltura stima in due miliardi i danni per le campagne: "Raccoglieremo, sia per quanto riguarda il mais sia per i foraggi, ...Ma è in quel momentoil fattaccio. Si sente prendere da dietro, stretto alla gola, dove viene poggiata la lama di un coltello. Un complice dell'aggressore lo affronta da davanti, a viso ... Macron senza maggioranza. Che cosa succede adesso in Francia «Ti servono biglietti Guarda, oggi per il Colosseo è tutto esaurito, ma se vuoi entrare te li do io». Così parlò l’adescatore a quattro metri di distanza ...«Per favore, sosteneteci». Volodymyr Zelensky piomba di nuovo nel caos politico italiano. E lo fa nel modo più diretto possibile rispondendo in collegamento al Global Policy ...