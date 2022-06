Che cos’è l’aplasia cutis e quali sono le cause (Di martedì 21 giugno 2022) Già dalle primissime fasi della gravidanza (indicativamente dalla terza settimana dopo la fecondazione) inizia lo sviluppo della pelle dell’embrione con la formazione di tre strati cutanei (ectoderma, mesoderma ed endoderma). Entro il primo mese di vita l’embrione ha già un primitivo rivestimento cutaneo costituito prevalentemente da acqua e con il passare delle settimane andrà perfezionandosi completando il processo di sviluppo della pelle. Durante questo periodo anche lo sviluppo della pelle può essere oggetto di anomalie e difetti che possono presentarsi alla nascita (forma congenita) o più tardi. È il caso della cosiddetta aplasia cutis, una condizione rara che interessa 1-3 casi ogni 10000 nascite e che provoca l’assenza della pelle e nei casi più gravi anche delle strutture sottostanti. Che cos’è l’aplasia ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 21 giugno 2022) Già dalle primissime fasi della gravidanza (indicativamente dalla terza settimana dopo la fecondazione) inizia lo sviluppo della pelle dell’embrione con la formazione di tre strati cutanei (ectoderma, mesoderma ed endoderma). Entro il primo mese di vita l’embrione ha già un primitivo rivestimento cutaneo costituito prevalentemente da acqua e con il passare delle settimane andrà perfezionandosi completando il processo di sviluppo della pelle. Durante questo periodo anche lo sviluppo della pelle può essere oggetto di anomalie e difetti che pospresentarsi alla nascita (forma congenita) o più tardi. È il caso della cosiddetta aplasia, una condizione rara che interessa 1-3 casi ogni 10000 nascite e che provoca l’assenza della pelle e nei casi più gravi anche delle strutture sottostanti. Che...

