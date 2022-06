CETA BUSINESS FORUM | la nuova rete UE-Canada

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 giugno 2022) In programma il 22-23 Giugno 2022 la prima edizione, in formato virtuale, dell’evento di networking tra attori europei e canadesi uniti dall’accordo di libero scambio Sono trascorsi quasi cinque anni dall’entrata in vigore dell’accordo commerciale di libero scambio(Comprehensive Economic and Trade Agreement), che ha aperto unaera di semplificazioni nelle esportazioni e negli scambi tra l’Unione Europea e il. Dopo anni di discussioni e confronti, è arrivato il momento di raccogliere i frutti di questo prezioso strumento giuridico. Per questo nasce il, una conferenza internazionale innovativa e unica nel suo genere, destinata a diventare una piattaforma permanente dedicata allo sviluppo e al rafforzamento delle relazioni tra gli Stati membri UE ...