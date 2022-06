Cercare lavoro non sarà più uno stress: arriva la piattaforma con il coach che trova la soluzione per te (Di martedì 21 giugno 2022) Alzino la mano quanti, alle prese con la ricerca del lavoro perfetto (o di un’opportunità lavorativa in generale) non si siano sentiti persi nella giungla di annunci, sponsorizzate, link, piattaforme, form da compilare e curriculum vitae da inviare. Per poi restare delusi e saturi di dubbi, fra l’attesa della convocazione del colloquio e le aspettative per il nuovo ruolo. Alzino la mano anche coloro che, soprattutto alle prime esperienze, avevano puntato tanto sull’idea di una carriera per scoprire poi che non è esattamente quello che si desiderava. E che, quindi, è necessario ricominciare daccapo. Ma cosa c’entra tutto questo con il mondo del lavoro? Dalla collaborazione tra AxL, impresa italiana che opera nelle risorse umane, e l’Università degli Studi di Bergamo, nasce un progetto che si appresta a rivoluzionare la ricerca del ... Leggi su fmag (Di martedì 21 giugno 2022) Alzino la mano quanti, alle prese con la ricerca delperfetto (o di un’opportunità lavorativa in generale) non si siano sentiti persi nella giungla di annunci, sponsorizzate, link, piattaforme, form da compilare e curriculum vitae da inviare. Per poi restare delusi e saturi di dubbi, fra l’attesa della convocazione del colloquio e le aspettative per il nuovo ruolo. Alzino la mano anche coloro che, soprattutto alle prime esperienze, avevano puntato tanto sull’idea di una carriera per scoprire poi che non è esattamente quello che si desiderava. E che, quindi, è necessario ricominciare daccapo. Ma cosa c’entra tutto questo con il mondo del? Dalla collaborazione tra AxL, impresa italiana che opera nelle risorse umane, e l’Università degli Studi di Bergamo, nasce un progetto che si appresta a rivoluzionare la ricerca del ...

Pubblicità

Alessan54335863 : @ezioponti @Jengafilm @m_masi1960 La macchina la uso per lavoro, secondo te avrei tempo di andarmi a cercare in gir… - docgabriele72 : @GanzoSwan Inizio a cercare un altro lavoro allora? ?????? - delhogws : RT @razhelhogws: ok allora rt e vi consiglio una canzone della riproduzione casuale fav vi scrivo in dm (o tg se mi date il vostro nick)… - GDS_it : Non sarà semplice trattenere Matteo #Brunori a Palermo, ma Castagnini è al lavoro per cercare di convincere il gioc… - carlagen2015 : @AssiaVonNeumann Fare ordine Incolonnare Denominare Cercare un filo Il ditale Un manichino BUON LAVORO -