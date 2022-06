Centro ASI Solofra, il polo che cresce grazie alla forza delle idee (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSolofra (Av) – Essere un punto di riferimento per un intero territorio è idea ambiziosa e, il più delle volte, lontana dalla realizzazione. Resta all’interno di un cassetto senza possibilità di sviluppo. Non è il caso della Centro ASI Solofra, che, nel corso del tempo ha saputo modificare il proprio aspetto nel pieno rispetto delle esigenze del territorio. Quella porzione di Irpinia legata a doppia mandata alla produzione della concia, un marchio di fabbrica che ha reso il polo produttivo il più antico della Campania. Trentamila metri quadri, una realtà strutturata in modo tale da poter essere un reale riferimento per una zona intera, senza lasciare nulla al caso: dalla logistica e sistemica del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Essere un punto di riferimento per un intero territorio è idea ambiziosa e, il piùvolte, lontana drealizzazione. Resta all’interno di un cassetto senza possibilità di sviluppo. Non è il caso dellaASI, che, nel corso del tempo ha saputo modificare il proprio aspetto nel pieno rispettoesigenze del territorio. Quella porzione di Irpinia legata a doppia mandataproduzione della concia, un marchio di fabbrica che ha reso ilproduttivo il più antico della Campania. Trentamila metri quadri, una realtà strutturata in modo tale da poter essere un reale riferimento per una zona intera, senza lasciare nulla al caso: dlogistica e sistemica del ...

Pubblicità

linkmotorsepoca : MERCEDES - 190 SL 1957 - CONSERVATA DA CONCORSO A.S.I. TARGA ORO - € 140000 Link Motors Bari Centro propone in ven… - iachetta_a : RT @ItalyMFA: I benefici dello #Spazio per la cooperazione regionale in #Americalatina e #Caraibi saranno al centro dell’incontro con @ASI_… - ItalyinIDN : RT @ItalyMFA: I benefici dello #Spazio per la cooperazione regionale in #Americalatina e #Caraibi saranno al centro dell’incontro con @ASI_… - christianmereu8 : @scuccimatte Petro ha avuto il sostegno di una coalizione ampia e l'appoggio di alcuni partiti importanti come l'AS… - evanrp1971 : RT @ItalyMFA: I benefici dello #Spazio per la cooperazione regionale in #Americalatina e #Caraibi saranno al centro dell’incontro con @ASI_… -