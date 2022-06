Cavani ancora voglia di Europa: nella testa c’è la Liga ma l’Italia chiama (Di martedì 21 giugno 2022) Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Una strofa, quella scritta da Antonello Venditti, che si è prestata ad innumerevoli storie di calciomercato e potrebbe coinvolgere anche Edinson Cavani, il centravanti diventato grande in Serie A con le maglie di Palermo e Napoli e che ora sta pensando proprio all’Italia per chiudere in bellezza l’esperienza nel calcio europeo. Sì, perché a 35 anni il Matador è svincolato ed è a caccia dell’ultima avventura nel calcio continentale prima di decidere se appendere gli scarpini al chiodo oppure finire la carriera in Uruguay. Il campionato italiano però non è l’unica opzione valutata dal centravanti, che ha ricevuto apprezzamenti importanti soprattutto in Spagna. Le piste in Serie A ANSA/CESARE ABBATE Edison Cavani esulta durante la partita di Serie A Napoli-Milan, ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Una strofa, quella scritta da Antonello Venditti, che si è prestata ad innumerevoli storie di calciomercato e potrebbe coinvolgere anche Edinson, il centravanti diventato grande in Serie A con le maglie di Palermo e Napoli e che ora sta pensando proprio alper chiudere in bellezza l’esperienza nel calcio europeo. Sì, perché a 35 anni il Matador è svincolato ed è a caccia dell’ultima avventura nel calcio continentale prima di decidere se appendere gli scarpini al chiodo oppure finire la carriera in Uruguay. Il campionato italiano però non è l’unica opzione valutata dal centravanti, che ha ricevuto apprezzamenti importanti soprattutto in Spagna. Le piste in Serie A ANSA/CESARE ABBATE Edisonesulta durante la partita di Serie A Napoli-Milan, ...

Pubblicità

Fabio90532983 : @UnUltras Jorginho Al Chelsea, cavani e Lavezzi al Paris, l’unico mediocre e’ quello che è venuto da voi che siete… - Rik_Molinari : ???? #Cavani, attualmente svincolato dopo il non rinnovo con il #ManchesterUnited, è pronto per una nuova avventura e… - persemprecalcio : ???? #Cavani, attualmente svincolato dopo il non rinnovo con il #ManchesterUnited, è pronto per una nuova avventura e… - Pasqual70013576 : @Chiariello_CS Lasciatelo stare a questo che sta ancora aspettando Cavani - Paladin89198731 : #Cavani: “Futuro? Non ho ancora deciso. Ho 2-3 proposte da valutare dopo le vacanze” [@AlfredoPedulla] #Calciomercato -