CATERINA BALIVO RIPARTE DA TV8 E RAI2: "NON ERA SCONTATO RIENTRARE, SONO FELICE" (Di martedì 21 giugno 2022) CATERINA BALIVO torna alla conduzione con "Chi vuole sposare mia mamma?" su Tv8 e "Help: Ho un dubbio" su RAI2. Ecco i due programmi che segnano il rientro in tv del volto di tanti programmi di successo. Negli ultimi due anni si era presa una pausa, apparendo solo per pochi mesi come giudice de "Il Cantante Mascherato". "La mia è una tv attenta alle persone comuni, quelle con cui ho cominciato agli inizi della carriera e che mi SONO mancate di più quando è iniziata la pandemia", confida la BALIVO all'Ansa. Da mercoledì 22 giugno sarà in prima serata su Tv8 con il romantico e inedito dating "Chi vuole sposare mia mamma?" dove aiuterà le mamme single. Il 28 e 29 luglio, e poi ogni giovedì in seconda serata, tornerà su RAI2, dove per anni è stata la padrona di casa di "Detto Fatto".

