Caterina Balivo in tv, i segreti di "Chi vuole sposare mia mamma?": dove e quando vederlo

Dopo due anni di stop, dove Caterina Balivo ha potuto dedicarsi sia alla famiglia che alle altre sue passioni, la bravissima conduttrice è finalmente pronta a tornare in tv. E lo fa con un nuovo show costruito su misura per lei, intitolato Chi vuole sposare mia mamma?, che si propone come un format innovativo tutto da scoprire. Vediamo dove e quando va in onda, e quali sono tutti i suoi segreti.

Caterina Balivo torna con Chi vuole sposare mia mamma?

Chi vuole sposare mia mamma? è un programma frizzante e divertente, che vede protagoniste alcune mamme single accompagnate dai propri figli in un percorso ...

