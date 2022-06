Catania | tre Daspo in terza categoria | avevano aggredito l’arbitro con calci e pugni

Leggi su sportface

(Di martedì 21 giugno 2022) Il Questore diha emesso ufficialmente treai danni di tre giocatori della Polisportiva1980, in seguito all’aggressione di un arbitro. Nel contesto di una sfida con la Nbi Misterbianco, i tesserati della compagine etnea, attualmente militante initaliana, si sono scagliati violentemente contro il direttore di gara presso il ‘Salvatore Seminara’ di. Dopo aver subito, in quella circostanza,è stato costretto a recarsi in Pronto Soccorso con l’ausilio delle forze dell’ordine; esse stesse, poliziotti nello specifico, hanno indagato sul caso, individuato i responsabili e fatto in modo che la giustizia facesse il suo corso. Per un anno, i tre tesserati della squadra ...