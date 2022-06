Castellaneta protagonista del campionato italiano di ciclismo su strada

(Di martedì 21 giugno 2022) Manca ormai meno di una settimana all’appuntamento con ildisudei professionisti che andrà in scena domenica 26 giugno, con partenza daMarina. Cresce giorno dopo giorno l’attesa per la manifestazione a cura del Comitato Organizzatore Terra dei Trulli e delle Gravine, che ha affidato la regia tecnica al Gruppo Sportivo Emilia. Lungo i 237 chilometri del percorso si sfideranno tutti i più forti corridori italiani, che sognano di indossare per un anno la prestigiosa e inconfondibile maglia tricolore. Un grande evento, quello di domenica 26 giugno, che si inserisce in una visione più ampia da parte della Regione Puglia, tramite l’agenzia regionale del turismo Pugliapromozione e dei comuni coinvolti, tra cui il Comune di ...

DilettantiPuglia24

A giugno è partito il primo tour dell'exdi Amici 20, che proseguirà per tutta l'... a partire dal 9 luglio aMarina (TA) fino al 23 agosto a Porto Cervo. Proprio in queste ...C.: Galatone, L. C.: Insieme per Galatone, Unione di Centro Guagnano (5.900) Claudio ... TA 7 comuni Comune ( popolazione legale ) Sindaco uscente Coalizione(17.125) Giovanni ... Castellaneta, Montella: "Calcio dilettantistico diventi fucina per la crescita di giovani calciatori" CASTELLANETA (TA) - Nel giorno più lungo come ogni anno ... Lagravinese e le note della musica ancestrale del Maestro Michele Palmisano, saranno i protagonisti di un particolare "esperimento Artistico ...A giugno è partito il primo tour dell’ex protagonista di Amici 20 ... a partire dal 9 luglio a Castellaneta Marina (TA) fino al 23 agosto a Porto Cervo. Proprio in queste ore Aka7even ha annunciato ...