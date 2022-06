Casa del Mandolino | venerdì 24 giugno la serata spettacolo “Vino e Mandulino”

(Di martedì 21 giugno 2022)delNapoletano:24unaorganizzata in collaborazione con “I Lazzari” tra racconti, musica e un calice di24(ore 20.30) si terrà unaevento da non perdere nell’accogliente atmosfera de LadelNapoletano (Piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli). Unocoorganizzato dalla

Pubblicità

borghi_claudio : La bufala di oggi è quella del Banco di Spagna che avrebbe consigliato di tenere a casa contanti bastevoli per sei… - NicolaPorro : ?? Colpo di scena, funzionari della Casa Bianca ammettono: “Danno collaterale delle #sanzioni alla #Russia più ampio… - LucaBizzarri : Tra le cause del fallimento del referendum, ci vorrebbe l'onestà intellettuale di dire che quando i referendum hann… - vocifm : Podcaster provetti o semplicemente curiosi di questo mondo affascinante? A Roma dal 21 al 25 giugno presso la Casa… - viviru_vl : Ditemi che ieri B nn era a casa,e che quel video del macellaio gli è stato inviato??altrimenti faccio penitenza per… -

il Resto del Carlino

...e campano oltre alle gare tra le "big"campioanto come Atalanta, Inter, Milan, Roma, Napoli, Lazio e Juventus. Non vi possono essere inoltre più di due coppie di incontri consecutivi ine o ...Dopo l'episodio finale23 maggio 2010, però, di lui si è parlato poco. Oggi, a 12 anni circa ... Mi sono concentrato sul lavoro e mia moglie è stata bravissima, ma era tempo di tornare ae di ... Casa del parco, dalla giunta l’ok al progetto Proprio domenica 19 tablet, computer, cellulari e documenti erano stati acquisiti a casa del broker, utili per ricostruire le ultime ore e gli ultimi contatti di Bochicchio, finito sotto processo ...Pessime notizie in casa Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio. Il numero 1 del club partenopeo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di ...