Carta Bianca ospiti 21 giugno 2022, anticipazioni ultima puntata stasera su Rai 3 (Di martedì 21 giugno 2022) Carta Bianca ospiti 21 giugno 2022 Bianca ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 21 giugno 2022)21...

Pubblicità

flaviaschwarz42 : Perché non cominciamo a presentare il conto a Speranza, ne ha fatti fuori più lui di Erode con la strage degli inno… - Cris94676578 : @AngeloCiocca Intanto carta bianca a Draghi ! - Cris94676578 : @matteosalvinimi Avete dato carta bianca a Draghi! Non rappresentate più il Popolo anzi ne siete diventato nemico. Grazie. - BdiBeppe : In @senato si viaggia. #Draghi ha carta bianca - MARCOPACI13 : @Mirko799 Giusto. Ma pare evidente che il Presidente ha dato carta bianca per il cazzeggio totale. Un all in. Pross… -