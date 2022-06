Carrie Johnson | la moglie del premier inglese al Royal Ascot con un abito noleggiato

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 21 giugno 2022) E’ emerso ancora una volta lo stile di, ladel primo ministro Boris, che al quarto giorno del, l’evento equestre dell’aristocrazia, ha sfoggiato unbianco, firmato Emilia Wickstead, che è statoda MyWardrobeHQ per l’occasione, in linea con il suo amore per la moda sostenibile. 34 anni, madre di due figli,ha abbinato l’elegantemidi con tacchi alti beige e un cappello Anne Gretton con fantino e cavalli abbinati impreziositi da piume bianche. Ladi Boris si è presentata all’ippodromo del Berkshire, visto da molti come il momento clou della stagione estiva britannica, insieme al suo amico Sam ...