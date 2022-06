Carrara | Italia Viva si apparenta con il candidato di destra sostenuto da Salvini

(Di martedì 21 giugno 2022)continua nella scelta di barcamenarsi trae sinistra, a seconda delle convenienze. E in più casi i renziani convergono cone Meloni , anche se tra molti distinguono che non ...

Pubblicità

eccapecca : *Un colpo alla botte e uno al cerchio... Carrara, #ItaliaViva...cchia si apparenta con il candidato di destra sos… - globalistIT : - riccardotani4 : Italia Viva va con la Lega, a Carrara. E Renzi? Sta zitto? Approva? Che fa? @matteorenzi - simoventurini1 : RT @salvini_giacomo: Cosimo Ferri, deputato di Italia Viva sotto procedimento disciplinare al Csm, si è candidato sindaco a Carrara e ha ot… - LelloChiarello : RT @salvini_giacomo: Cosimo Ferri, deputato di Italia Viva sotto procedimento disciplinare al Csm, si è candidato sindaco a Carrara e ha ot… -

Viva continua nella scelta di barcamenarsi tra destra e sinistra, a seconda delle convenienze. Lo dice il deputato di Iv e candidato sindaco aCosimo Ferr i a proposito del secondo ...... ex sottosegretario, eletto in Parlamento col Pd, lei asi è apparentato con la Lega. "Quelli del Pd non mi hanno voluto. Mi avevano offerto soltanto un piano B". Ma lei è diviva, ...Lo dice il deputato di Iv e candidato sindaco a Carrara Cosimo Ferri a proposito del secondo turno delle amministrative ...C'era una volta la Toscana rossa. Fortino nazionale della sinistra. Un territorio nel quale, se i progressisti candidavano un cavallo in ...