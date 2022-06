Carrara: Ferri (Iv), 'il Pd non mi ha voluto, il mio polo del 15% con la destra' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Quelli del Pd non mi hanno voluto. Mi avevano offerto soltanto un piano B" e "Simone Caffaz è un civico, non è un vero leghista". Lo dice il deputato di Iv e candidato sindaco a Carrara Cosimo Ferri, a Repubblica, a proposito del secondo turno delle amministrative dove si è apparentato con il candidato di area di destra. Al Pd "io avevo chiesto un accordo alla luce del sole, ma loro non volevano perdere i loro consiglieri. E così mi hanno offerto il piano B", cioè "un posto in giunta a uno dei miei", spiega Ferri. "Non posso pensare che mi giudichino impresentabile. Ho preso il 15 per cento in un mese! Il mio è un piccolo polo riformista", aggiunge l'esponente di Iv. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Quelli del Pd non mi hanno. Mi avevano offerto soltanto un piano B" e "Simone Caffaz è un civico, non è un vero leghista". Lo dice il deputato di Iv e candidato sindaco aCosimo, a Repubblica, a proposito del secondo turno delle amministrative dove si è apparentato con il candidato di area di. Al Pd "io avevo chiesto un accordo alla luce del sole, ma loro non volevano perdere i loro consiglieri. E così mi hanno offerto il piano B", cioè "un posto in giunta a uno dei miei", spiega. "Non posso pensare che mi giudichino impresentabile. Ho preso il 15 per cento in un mese! Il mio è un piccoloriformista", aggiunge l'esponente di Iv.

Pubblicità

raffaellapaita : Carlo, senza polemica, che dovresti evitare anche tu, i conti non tornano. A Carrara e Verona tu sei andato col il… - TV7Benevento : Carrara: Ferri (Iv), 'il Pd non mi ha voluto, il mio polo del 15% con la destra' - - CREANTO7 : @carovana12 Cosimo Ferri , figlio del socialdemocratico Enrico Ferri, ministro dei 110 orari, ha il suo serbatoio f… - Ve10Ve_Ghost : RT @carovana12: Ferri, deputato di IV e candidato sindaco a Carrara, non pervenuto al ballottaggio, porterà il suo 15% alla Lega. - simoventurini1 : RT @salvini_giacomo: Cosimo Ferri, deputato di Italia Viva sotto procedimento disciplinare al Csm, si è candidato sindaco a Carrara e ha ot… -