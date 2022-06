Carrara, al ballottaggio Cosimo Ferri sostiene il candidato leghista: “Il Pd non mi ha voluto” (Di martedì 21 giugno 2022) “Quelli del Pd non mi hanno voluto. Io avevo chiesto un accordo alla luce del sole, ma loro non volevano perdere i loro consiglieri. E così mi hanno offerto il piano B“, cioè “un posto in giunta a uno dei miei. Ma io merito un piano A“. A raccontarlo in un’intervista a Repubblica è Cosimo Ferri, il deputato di Italia Viva sconfitto nella corsa a sindaco di Carrara, spiegando perché al ballottaggio ha scelto di portare in dote – con un apparentamento formale – il suo 15% al leghista Simone Caffaz invece che alla candidata del Pd Serena Arrighi, sua ex compagna di partito. “Arrighi, che ha preso il 29%, mi ha detto che non fanno apparentamenti. Ma il vero motivo è un altro: non vogliono scontentare la sinistra radicale“, attacca il potente ex sottosegretario alla Giustizia e storico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) “Quelli del Pd non mi hanno. Io avevo chiesto un accordo alla luce del sole, ma loro non volevano perdere i loro consiglieri. E così mi hanno offerto il piano B“, cioè “un posto in giunta a uno dei miei. Ma io merito un piano A“. A raccontarlo in un’intervista a Repubblica è, il deputato di Italia Viva sconfitto nella corsa a sindaco di, spiegando perché alha scelto di portare in dote – con un apparentamento formale – il suo 15% alSimone Caffaz invece che alla candidata del Pd Serena Arrighi, sua ex compagna di partito. “Arrighi, che ha preso il 29%, mi ha detto che non fanno apparentamenti. Ma il vero motivo è un altro: non vogliono scontentare la sinistra radicale“, attacca il potente ex sottosegretario alla Giustizia e storico ...

matteosalvinimi : Domani mattina vi aspetto a Carrara per un caffè, verso le ore 10. Con me ci sarà anche il candidato al ballottaggi… - carovana12 : RT @carovana12: Ferri, deputato di IV e candidato sindaco a Carrara, non pervenuto al ballottaggio, porterà il suo 15% alla Lega. - sciltian : Comunali Carrara, Cosimo Ferri: “Al ballottaggio miei voti alla Lega. Il Pd mi ha offerto solo un piano B, spero no… - editta_fazzi : RT @carovana12: Ferri, deputato di IV e candidato sindaco a Carrara, non pervenuto al ballottaggio, porterà il suo 15% alla Lega. - GioArenare : Ferri, candidato sindaco a Carrara per IV, escluso dal ballottaggio, offre i suoi voti alla lega perché 'il PD mi h… -