Carceri | PNRR 2 | assunzioni irrisorie per la Polizia penitenziaria

(Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – “Con un emendamento al disegno di legge di conversione del cosiddetto2 (dl 36/2022), a valere sulle risorse già stanziate con l’ultima legge di bilancio, si stanno prevedendo incrementi organici estraordinarie in favore del Corpo diper un totale di 270 unità fino al 2032, 20 all’anno dal 2022 al 2031 e 70 nel 2032. A fronte disovraffollate, apertura di nuovi padiglioni detentivi e 18mila unità mancanti alla, provvedimenti di questo tipo sfidano l’ilarità”. Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA. Avevamo già denunciato l’insufficienza della misura quando nella legge di bilancio del dicembre scorso era stato ...

"Riscontriamo con favore quanto comunicato dal Senatore Gasparri in merito all'approvazione al Senato dell'emendamento al decreto-legge 36/2022, noto come 'Pnrr 2', che consente ... nelle piazze e ...