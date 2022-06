Capello: «Mi sono pentito di essere tornato al Milan. Su Ibrahimovic…» (Di martedì 21 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’ex tecnico Intervistato da GameInsight, Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha dichiarato: PERIODO AL Milan: «Guarda il più lungo e positivo è stato quello con il Milan perché dopo Sacchi si diceva che la squadra non avesse più voglia di lavorare. Presi in mano questa squadra e diventò la squadra degli ‘Invincibili’. Ci sono dentro 58 partite senza mai perdere, finali di Champions disputate, vittorie di Champions anche. In tutte le altre squadre che ho allenato invece sono stato io a dara quel qualcosa in più. A Roma dopo 20 anni che non vincevano lo scudetto dopo Liedholm, in due anni sono riuscito a vincere il campionato. sono andato al Real Madrid e abbiamo vinto dopo 3 anni che non vincevano nulla. Alla Juve pure ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’ex tecnico Intervistato da GameInsight, Fabio, ex allenatore del, ha dichiarato: PERIODO AL: «Guarda il più lungo e positivo è stato quello con ilperché dopo Sacchi si diceva che la squadra non avesse più voglia di lavorare. Presi in mano questa squadra e diventò la squadra degli ‘Invincibili’. Cidentro 58 partite senza mai perdere, finali di Champions disputate, vittorie di Champions anche. In tutte le altre squadre che ho allenato invecestato io a dara quel qualcosa in più. A Roma dopo 20 anni che non vincevano lo scudetto dopo Liedholm, in due anniriuscito a vincere il campionato.andato al Real Madrid e abbiamo vinto dopo 3 anni che non vincevano nulla. Alla Juve pure ...

