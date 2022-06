Cannabis | depenalizzata la coltivazione in casa Sì dalla Camera Delmastro FdI | no alla cultura della droga

(Di martedì 21 giugno 2022) La commissione Giustiziaha dato il via liberadepenalizzazionein, nella misura di quattro piantine. La proposta di legge, secondo il relatore Mario Perantoni del M5S, dovrebbe avere l’effetto di «sostenere chi ne fa uso terapeutico» e di «togliere terreno allo spaccio». Ma il testo prevede anche il dimezzamento delle pene per lo spaccio «di lieve entità». Dunque, a conti fatti, più che togliere terreno, sembra poter aprire nuovi spazi di manovra ai pusher. Cosa c’è nella legge che depenalizza ladiPer Perantoni, però, anche questa depenalizzazione, che riduce la previsione di pena ai “lievi” spacciatori da quattro ...

Agenzia_Ansa : Depenalizzata la coltivazione domestica di cannabis. Fino a 4 le piantine permesse #ANSA - matteosalvinimi : Con tutti i problemi che hanno gli italiani, ci sono parlamentari che pensano alle canne… Ma basta! - AzulDea10 : RT @Agenzia_Ansa: Depenalizzata la coltivazione domestica di cannabis. Fino a 4 le piantine permesse #ANSA - jimihendrix1980 : RT @Agenzia_Ansa: Depenalizzata la coltivazione domestica di cannabis. Fino a 4 le piantine permesse #ANSA - Lorellastelle : RT @Agenzia_Ansa: Depenalizzata la coltivazione domestica di cannabis. Fino a 4 le piantine permesse #ANSA -

Depenalizzazione, cosa cambia Le pene detentive si abbassano: le pene per lo spaccio di lieve entità discendono dagli attuali 4 anni a due anni e due mesi La cessione di ..."Tra le altre novità che rafforzano l'impianto del progetto iniziale - prosegue Perantoni - segnalo: le pene detentive per lo spaccio di lieve entità discendono dagli attuali 4 anni a due ...La proposta di legge che depenalizza la coltivazione domestica della Cannabis è stata approvata oggi in commissione Giustizia alla Camera, e passerà all’esame dell’Aula il 24 giugno. Prevede la ...Lo dichiara il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando la decisione della Commissione Giustizia della Camera che ha dato il via libera alla proposta di legge che depenalizza la coltivazione ...