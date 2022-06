Can Yaman di nuovo protagonista: l’attore turco lascia le fan a bocca aperta (Di martedì 21 giugno 2022) l’attore turco Can Yaman torna a far impazzire le fan con un’occasione speciale, le sue parole non lasciano dubbi: “Semplicemente eccezionale”. Non è certo un mistero il fatto che Can… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 21 giugno 2022)Cantorna a far impazzire le fan con un’occasione speciale, le sue parole nonno dubbi: “Semplicemente eccezionale”. Non è certo un mistero il fatto che Can… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Pubblicità

VanityFairIt : Ecco tutte le celebrity alla Fashion Week... - MariaBallone : RT @cyfanpage_ita: #CanYaman è tornato a Roma, ma non si ferma: L'attore è inarrestabile! - Hanka11CY : RT @ANTONIE00297505: Buongiorno mondo e buon inizio estate a tutti. In ogni istante possiamo trovare qualcosa di magico e meraviglioso,cogl… - CinziaSpadacci2 : @1965Magnolia @dblblessed @asNovelaFan Lo sto rivedendo...VAMPIRE.....ED AMAVO STEFAN..ANCORA NN CONOSCEVO..CAN YAM… - twicepawp : anche se non seguo brave and beautiful mi ricorda quando durante le estati 2019 e 2020 andavo ogni giorno da mia zi… -