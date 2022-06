Campionato Serie A1: Fognini torna a giocare con il Park Tennis Genova (Di martedì 21 giugno 2022) Fabio Fognini, già protagonista dal 2012 al 2015, tornerà a disputare il Campionato di Serie A1 per i colori del Park Tennis Genova. Ci sono quattro conferme ed una novità per quanto riguarda gli stranieri. Saranno ancora in campo lo spagnolo Andujar, il rumeno Copil, il ceco Kolar ed il belga Coppejans. Il nuovo innesto è l’olandese Sijsling. Il capitano è Tommaso Sanna. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Fabio, già protagonista dal 2012 al 2015, tornerà a disputare ildiA1 per i colori del. Ci sono quattro conferme ed una novità per quanto riguarda gli stranieri. Saranno ancora in campo lo spagnolo Andujar, il rumeno Copil, il ceco Kolar ed il belga Coppejans. Il nuovo innesto è l’olandese Sijsling. Il capitano è Tommaso Sanna. SportFace.

Pubblicità

ilRomanistaweb : ?? #SerieATIM 2022-23: il 24 Giugno la presentazione del calendario In diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Y… - sportface2016 : #SerieA1 | #Fognini torna a giocare con il Park #Tennis Genova - ElBondaz : Mo Bellanova è diventato il nuovo fenomeno parastatale della Serie A. Strano che questo succeda proprio dopo la not… - ArenaSportiva1 : La #fidelisandria2018 rende noto, che nella giornata di oggi, ha provveduto a depositare a mezzo PEC la documentazi… - teodosiostatut1 : @DAZN_IT Si potrebbe far pagare l'abbonamento anche con rata unica ( €. 200 ) per il periodo relativo al campionato di serie A. -