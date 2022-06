Campionato del Mondo Offshore, vincono Andrea e Lorenzo Bacchi (Di martedì 21 giugno 2022) Si sono concluse le gare del Campionato del Mondo di Offshore Classe 3D/5000– Trofeo Regione Puglia a Rodi Garganico che ha accolto i catamarani delle 5 nazioni dell’unica tappa italiana. Sono scesi in acqua i team di Norvegia, Belgio, Olanda, Francia e Italia. Ma la bandiera a scacchi ha sventolato per prima al passaggio della barca italiana “Sabbie di Parma” della coppia Andrea e Lorenzo Bacchi, padre e figlio. Campionato del Mondo Offshore, la battaglia in acqua Grande battaglia in acqua tra il secondo e terzo catamarano classificato: dopo 4 giri di continui sorpassi e traiettorie incrociate che non si vedevano da almeno 10 anni, l’ha spuntata “Banca Generali” con a bordo Serafino Barlesi e Alessandro Barone. Terzo podio per “Expace ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 21 giugno 2022) Si sono concluse le gare deldeldiClasse 3D/5000– Trofeo Regione Puglia a Rodi Garganico che ha accolto i catamarani delle 5 nazioni dell’unica tappa italiana. Sono scesi in acqua i team di Norvegia, Belgio, Olanda, Francia e Italia. Ma la bandiera a scacchi ha sventolato per prima al passaggio della barca italiana “Sabbie di Parma” della coppia, padre e figlio.del, la battaglia in acqua Grande battaglia in acqua tra il secondo e terzo catamarano classificato: dopo 4 giri di continui sorpassi e traiettorie incrociate che non si vedevano da almeno 10 anni, l’ha spuntata “Banca Generali” con a bordo Serafino Barlesi e Alessandro Barone. Terzo podio per “Expace ...

Pubblicità

FBiasin : #Dzeko (13 gol in campionato, 1 in CI, 3 in Champions, 49 presenze, costo del cartellino quasi nullo) per molti oss… - Inter : ?? | MATCH REPORT I giovani nerazzurri si aggiudicano un posto per la finalissima del campionato U17 ???? #ForzaInter #InterYouth - Inter : ?? | BEST OF Le ?? parate del Miglior Portiere del Campionato Primavera, William Rovida ???? #ForzaInter #InterYouth - lettore1969 : @MimmoAdinolfi Al netto dello scarso livello del campionato, basti vedere un lukaku qualsiasi che da noi sembrava L… - Dav1d3F : RT @GaeWeAreAcMilan: Siete voi che li state facendo uscire dai tombini, non vi godete nemmeno uno scudetto vinto da meno di 1 mese, vi meri… -