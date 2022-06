Campania: con Rossopiccante suinicoltura innovativa nella food valley sannita (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Un nuovo modello innovativo di suinicoltura, con le tecnologie digitali a supporto delle scelte decisionali degli allevatori, e una filiera sostenibile caratterizzata da sistemi di allevamento non intensivi, nel rispetto dell'ambiente, della biodiversità e del benessere animale. Nasce nel Sannio il progetto Rossopiccante, finanziato dal Gal Taburno, basato sull'agricoltura di precisione che utilizza il controllo da remoto di tutti i parametri coinvolti nel sistema allevatoriale. Una sfida ambiziosa, presentata a Benevento nella sede provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori, destinata alla produzione della salsiccia rossa tipica di Castelpoto (BN) e all'inserimento nella filiera di soggetti deboli, giovani svantaggiati e persone con disabilità. Una vera e propria ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Un nuovo modello innovativo di, con le tecnologie digitali a supporto delle scelte decisionali degli allevatori, e una filiera sostenibile caratterizzata da sistemi di allevamento non intensivi, nel rispetto dell'ambiente, della biodiversità e del benessere animale. Nasce nel Sannio il progetto, finanziato dal Gal Taburno, basato sull'agricoltura di precisione che utilizza il controllo da remoto di tutti i parametri coinvolti nel sistema allevatoriale. Una sfida ambiziosa, presentata a Beneventosede provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori, destinata alla produzione della salsiccia rossa tipica di Castelpoto (BN) e all'inserimentofiliera di soggetti deboli, giovani svantaggiati e persone con disabilità. Una vera e propria ...

